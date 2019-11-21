بتمطر فلوس.. عملات ورقية تطير في سماء الهند.. فيديو

بدا الأمر وكأنه من وحي الخيال، حينما رأي سكان مدينة كولكاتا الهندية عملات ورقية تطير في الهواء ومن ثمّ هرعوا لجمعها، مساء أمس الأربعاء.



ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، شاهد الناس حزم من العملات الورقية من فئة الـ2000 روبية و500 روبية يتم إلقاؤها من نافذة مبنى تجاري في شارع بنتينك في كولكاتا. ولكن كان من غير المعروف من ألقى هذه الأموال من ولماذا.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الخاص بتلك الواقعة بعنوان "تمطر أموال" وقيل إن السبب وراء إلقاء تلك الأموال هو أن فريقا من ضباط ضريبة الدخل كانوا يقومون بحملات تفتيش في مكتب خاص. وهذا ما اتضح بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ومع ذلك، نفت مديرية الاستخبارات الضريبية الهندسية وجود أي صلة بين الحملات التي شنها والأموال التي تم إلقاؤها من النافذة.