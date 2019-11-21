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أخبار البلد

الحكومة تعلن إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1.. غدًا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:55 م
القمر الصناعي المصري
القمر الصناعي المصري طيبة 1
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محمود مطاوع
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه سيجري إطلاق القمر الصناعي المصري " طيبة 1 " غدًا الجمعة.

مؤكدًا أنه بإطلاق هذا القمر المصري ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بمايُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقًا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

وقال وزير الاتصالات إن عملية إطلاق القمر المصريّ " طيبة 1" تأتي كذلك، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكوميوالتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الأفريقية، كما أن إطلاقه سوف يُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعةالنطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة،والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء، وجميع أعضاء الحكومة عن سعادتهم بإطلاق القمر الصناعي المصري، مشيدين بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المنوط بها هذا العمل الجليل، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته وحرصه الدائم على دعم كافة الجهود التي من شأنها النهوض بالدولة في جميع القطاعات، وهو ما أثمر عن عودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها.
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