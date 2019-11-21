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رياضة

ناشئات السلة بالأهلي يواجه سبورتنج.. اليوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق كرة السلة للناشئات 18 سنة بالنادي الأهلي، اليوم فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

ومن المقرر أن تقام المباراة، في الساعة الرابعة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وكان فريق ناشئات الأهلي حقق الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 51-38، على ملاعب نادي الغابة، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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