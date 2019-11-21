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رياضة

رجال اليد بالأهلي يواجه الجزيرة في الدوري اليوم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق الجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء ، على صالة ميت عقبة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فيها ومواصلة عروضه القوية في البطولة.

ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني محاضرة للاعبين قبل المباراة للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية المطلوب تنفيذها خلال المباراة.

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