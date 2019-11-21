يد 2002 بالأهلي يلتقي الجزيرة في بطولة الدوري

يلتقي فريق الناشئين لكرة اليد مواليد 2002 بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق الجزيرة في بطولة الدوري.



و تقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا، على صالة ميت عقبة واستعد لها الأهلي بشكل جيد خلال تدريباته الأخيرة، وحرص الجهاز الفني للفريق على تحفيز اللاعبين بهدف تقديم عرض قوي والفوز بالمباراة.



وأكد خالد عبدالفتاح مدرب الفريق أهمية اللقاء، في ظل ما يملكه المنافس من عناصر مميزة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يعمل على تدوير اللاعبين؛ من أجل منح الفرصة للجميع والحفاظ على جاهزيتهم للمباريات المقبلة.

