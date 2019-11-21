ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 23 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الخميس/ تبلغ 23 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى 23 ألفا و900 ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و270 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

قرار رئاسي بإلغاء تعيين سفيرة لمصر فى بنين

محمد رمضان يقدم مفاجآت في أقوى حفل بـ موسم الرياض.. اليوم

السيستم واقع.. فوضى عارمة تضرب الخطوط الجوية البريطانية

كنا بنترعش.. نجم جنوب إفريقيا يكشف عن صدمة لقاء المنتخب المصري

إيه يا فهمي دا.. أحمد حاتم يحرج أحمد فهمي بسبب هنا الزاهد

أزمة دعوات الافتتاح تفسد المشهد الجميل لـ حفل القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش باناميرا 2021 فيس ليفت تظهر في صور توقعية

كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة أوبتيما 2021.. صور

كيد النساء.. مدعوة لحفل زفاف تستفز الحاضرين بارتداء فستان أبيض | صور