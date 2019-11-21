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ثقافة

وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم، وزير التجارة الخارجية والسياحة بدولة بيرو، والوفد المرافق له بمصاحبة سفير دولة بيرو بالقاهرة.

واستقبل أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، الوزير والوفد المرافق له، حيث اصطحبهم في جولة بدأت بدخول هرم الملك خوفو، وزيارة هرم الملك خفرع من الداخل، ومقابر الجبانة الشرقية ومقبرة ايدو وقار واللذين تم افتتاحهما حديثا بعد انتهاء أعمال الترميم بهما، ثم توجهوا لزيارة تمثال ابو الهول.

وقال مدير عام منطقة آثار الهرم، إن الوزير والوفد المرافق له، أبدوا انبهارهم بطريقة بناء الهرم الأكبر، والممرات والحجرات بداخله، كما أبدوا إعجابهم بضخامة تمثال أبو الهول، وطريقة نحته.

وأشار مدير عام منطقة آثار الهرم، إلى أن أعضاء الوفد أبدوا انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، مشيراً الى أنهم حرصوا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
وزير سياحة بيرو يركب الجمل عند الأهرامات.. وضخامة أبو الهول تثير إعجابه.. صور
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