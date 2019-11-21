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سيمنز مصر: سنتجه إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي بمصر.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد المهندس عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر ورئيس الغرفة الألمانية أن قمة العشرين التي تم اقامتها بألمانيا كان لها مردود ايجابي للغاية مؤكدا مع مشاركة عددا كبيرا من الدول الأفريقية ومناقشة عددا كبيرا من المشاريع التي ستساهم في حل مشاكل تلمس المجتمعات الأفريقية خاصة في مجال البنية التحتية.

واضاف غالي خلال حوار له مع فضائية اكسترا نيوز أن شركة "سيمنز" متواجدة في مصر بشكل دائم مشيرا إلى انه كان هناك مكتب تم إنشاءه منذ عام 1901 أي أكثر من 118 عام وقمنا بتنفيذ عدد كبير من المشاريع وأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإهتمام بقطاع الكهرباء والمدن الجديدة فيوجد حوالي 14 مدينة جديدة .

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز أنه سيكون هناك إهتمام بالمجال الصناعي وسنتجه إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وأيضا الشركة ستهتم بشبكات النقل خاصة مع التحول العمراني الذي سيكون موجودا بالدولة المصرية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر ورئيس الغرفة الألمانية أن مصر خلال أخر 4 سنوات شهدت إنشاء عددا من المشاريع الكبيرة والتي تمثل حدث تاريخي، مشيرا أن مشاريع البنية التحتية أهميتها تكون للأجيال القادمة وتستمر على مدار عقود من ربط المدن ومشاريع الاهتمام الصناعي والتحول الرقمي.
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