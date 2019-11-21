برلمانى: تصريحات وزير خارجية أمريكا مرفوضة وتعرقل مسيرة السلام

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أن حديث وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلى في الضفة الغربية، يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن الاحتلال مهما طال مداه لا يرتب حقوقًا للسيادة مطالبا من المجتمع الدولي باسره وبجميع منظماته الدولية والاقليمية وفى مقدمتها الامم المتحدة بالتحرك العاجل لتفعيل ميثاق الأمم المتحدة احترامًا لحقوق الشعوب فى السيادة على أراضيها





وقال " أبو جاد " فى بيان له اصدره اليوم ان الانحياز السافر من الولايات المتحدة الامريكية يعرقل مسيرة السلام فى الشرق الاوسط ويجعل امريكا تفقد مصداقيتها عالميا كما ان مثل هذا التصريح يعض العراقيل أمام أى جهود تبذل لحل القضية الفلسطينية، ويمنع أي محاولة لتحقيق السلام بما يحقق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط معلنا رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات.



