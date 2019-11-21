7 أنشطة ثقافية وفنية في قصر ثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "القراءة حياة الروح" ألقاها سيد مرتضى، وتحدث عن أهمية القراءة وأثرها على الفرد والمجتمع ودورها في النهوض بالإنسان وتقدم وازدهار المجتمع، بالإضافة إلى إقامة أمسية شعرية للشاعر بستاني النداف عضو نادي أدب الطود وذلك بمدرسة على العديسي الثانوية.



وعقد بقصر ثقافة أسنا محاضرة بعنوان "العواقب المترتبة على الهجرة غير شرعية" ألقاها محروس سعد، وأوضح مفهوم الهجرة غير شرعية والأضرار المترتبة على الهجرة غير شرعية ووسائل وأشكال الهجرة غير شرعية.



وأقامت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التغذية السليمة..الهرم الغذائي" ألقاتها وفاء السيد، وأوضحت تعريف الهرم الغذائي ومجموعات الهرم الغذائي والواجبات السريعة وآثارها على صحة الأطفال والعادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها الإنسان، وإرشادات للأطفال للأبتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على المواد الحافظة والصناعية، بالإضافة إلى عمل مسابقة ثقافية وفنية وذلك بمدرسة وحدة النمسا الإبتدائية.



ونظم قصر ثقافة الطارف ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ألعاب بازل" وذلك بحضانة جنة الأطفال، كما أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال بإستخدام الألوان الخشب، بينما أقامت مكتبة المدامود الثقافية أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمد أنور وذلك بالساحة الادريسية.