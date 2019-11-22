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فيديو جراف

فيديوجراف| شركة أمريكية تخترع لحوما هوائية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
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منار شعبان
أعلنت شركة “إير بروتين” الأمريكية، عن اختراع نوع جديد من "اللحوم الخالية من اللحم" ترتكز في صناعتها بشكل أساسي على الهواء.

وقالت إدارة الشركة إنه فكرة الاختراع جاءت لإنتاج المزيد من الغذاء مع تقليل الاعتماد على موارد الأرض والمياه واللحوم المستندة إلى الهواء، وتعالج قضايا الموارد هذه وأكثر من ذلك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
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