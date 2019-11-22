فيديوجراف| شركة أمريكية تخترع لحوما هوائية

أعلنت شركة “إير بروتين” الأمريكية، عن اختراع نوع جديد من "اللحوم الخالية من اللحم" ترتكز في صناعتها بشكل أساسي على الهواء.



وقالت إدارة الشركة إنه فكرة الاختراع جاءت لإنتاج المزيد من الغذاء مع تقليل الاعتماد على موارد الأرض والمياه واللحوم المستندة إلى الهواء، وتعالج قضايا الموارد هذه وأكثر من ذلك.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.