الكنيسة المارونية بـ مصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا

استقبلت الكنيسة المارونية بمصر الجديدة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث كان في استقبال الرفات المقدس جمع كبير من أبناء الكنيسة.





حضر الاحتفال المطران جورج شيحان مطران الموارنة في مصر والسودان، وقبل بداية القداس الإلهي أقيم التطواف الاحتفالي يصاحبه المارش الكشفي لكشافة وادي النيل.









وأقيم القداس الإلهي الاحتفالي بمشاركة كل من: الأب نبيل رفول راعي الكنيسة، والأب طارق مشعلاني من الكنيسة المارونية، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا بشبرا، والأخ مدحت من رهبنة الكرمل.