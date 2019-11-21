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أخبار البلد

فايق يستقبل وفدا صينيا من مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:26 م
صدى البلد
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أمانى نوار
استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية فى جمهورية الصين الشعبية الذي يزور مصر حاليًا.

دوقد رحب فايق بالوفد الصينى فى البداية حيث أكد على العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والصين حيث أقامت مصر علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية كأول دولة من دول العالم الثالث .

وشرح دور وأهداف وأنشطة المجلس فيما يتعلق بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ونشر ثقافة حقوق الإنسان .

ومن جانبه عرض الوفد الصينى لحجم التقدم والتطور الحاصل فى الصين ، وتطرق للوضع فى هونج كونج والمحاولات الخارجية للتدخل فى الاحتجاجات الأخيرة .

وقد أعرب الوفد – الذى حرص على أن يكون أول لقاء له بمصر مع محمد فايق - عن أمله فى التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا تعزيز حقوق الإنسان والتنمية .

وقد وجه الوفد الصينى الدعوة محمد فايق لحضور مؤتمرًا تنظمه المؤسسة الصينية يوم 10 ديسمبر القادم فى مدينة شنغاهاى الصينية .
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