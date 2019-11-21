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أخبار البلد

الأنبا باخوم يتفقد مدرسة الملاك ميخائيل والرحمة بالإسكندرية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
تفقد صباح اليوم صاحب النيافة الأنبا باخوم مدرسة الملاك ميخائيل (سان ميشيل والرحمة) بالإسكندرية، بمناسبة عيدها السنوى، عيد الملاك ميخائيل.

ونظمت المدرسة احتفالية كبري بمناسبة عيدها السنوي، تضمنت حفل استقبال وعروض فنية، قدم فيها الطلاب بعض الفقرات التى تظهر مواهبهم المختلفة.

كان في استقبال الأنبا باخوم، القمص أنطونيوس غطاس مدير عام المدرسة والأب جورج يوحنا والأب فرنسيس وحيد والأب ميشيل شفيق وهيئة الإدارة والتدريب بالمدرسة.

وأشاد نيافة الأنبا باخوم بالجهود التى تقوم بها إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين في خدمة الطلاب وتقديم نماذج ناجحة للمجتمع في مختلف المجالات.

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