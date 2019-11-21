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اقتصاد

وزير التجارة: متابعة تنفيذ خطط التكامل الصناعى في افريقيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد وزراء الصناعة الأفارقة المشاركون بورشة عمل" صنع في افريقيا" التى تستضيفها مصر، على أهمية تنفيذ خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين دول القارة من خلال صياغة مبادرات إقليمية لتحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة السمراء وإيجاد آليات فعالة لزيادة القيمة المضافة الصناعية مع تصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل لتحقيق التكامل، فضلًا عن تنشيط وتفعيل دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات تساهم في الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لوزراء الصناعة المشاركين بورشة العمل التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشارك بها وزراء صناعة كل من مصر ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية واسواتينى وغانا وجامبيا وموزمبيق والصومال.

وأشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاجتماع أكد على الرؤية الواضحة الواردة في أجندة أفريقيا 2063 والتي ترتكز على جعل "قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة، بسواعد ابنائها لتصبح قوة مؤثرة على الساحة الدولية"، وهو ما يتطلب العمل على صياغة أطر تعزز من التكامل الاقتصادي والاجتماعي للقارة الأفريقية من خلال مبادرات وبرامج تنموية مشتركة تراعي التنوع الاقتصادي للدول وتصب في صالح المواطن الإفريقي كأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.

وأعلن الوزير عن اطلاق شعار" ميا " وهو اختصارًا لمنصة " صنع فى افريقيا " والتى تم اطلاق اولى اجتماعاتها من مصر ، مشيرًا الى ان ورشة عمل صنع في افريقيا تمثل نواه لعقد مؤتمر سنوي بالقاهرة حول الصناعة في افريقيا، لمتابعة نتائج وتوصيات ورشة العمل لتفعيل مسيرة العمل الافريقى المستقبلي فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعى الافريقى.

وأشار نصار الى أهمية تعزيز العمل القارى فيما يتعلق بالتعاون الفني وتبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعة بهدف إيجاد منتج افريقى يرقى للمستويات العالمية، لافتًا الى أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يشكل المحور الاساسى للاقتصاد العالمى.
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