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منوعات

كلب مولود بذيل في وجهه يثيل الجدل.. صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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مريم صليب
ولد كلب في إحدى المناطق النائية في بريطانيا بتشوه في وجهه نتج عنه ظهور ذيل في منتصف رأسه تسبب في صدمة البعض حيث لفت انتباه الكثيرين أنه يمتلك ذيلين مختلفا عن بقية الكلاب.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن الجرو تعرض إلى تشوهات أثناء تكوينه قبل ولادته نتج عنها تغيير تشوه في جسده مما تسبب في ظهور ذيلين له.

اختلف الكلب عن بقية الكلاب بذلك الذيل حيث نال إعجاب الكثير لأن ملامحه تبدو بريئة أكثر من الكلاب العادية، كما أنه جرو ذكي جدا وذو حس عالي تمكن من إبهار كل من قام برؤيته.

جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا أن ذلك الذيل الذي تكون في رأسه لا خوف منه ولا فائدة فإنه لا يتحرك ولا يقوم بوظيفة الذيل العادي.
كلب مولود بذيل في وجهه يثيل الجدل.. صور
كلب مولود بذيل في وجهه يثيل الجدل.. صور
كلب مولود بذيل في وجهه يثيل الجدل.. صور
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