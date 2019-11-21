وزير الاستثمار النيجيري: تبادل المعلومات الصناعية يدعم منظومة التكامل الصناعى الافريقى

اكدت ماريام يالواجى وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا أهمية المتابعة المستمرة لكافة توصيات ورشة عمل "صنع في افريقيا" بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز التعاون الصناعى بالقارة السمراء، مشيرةً الى أهمية تفعيل العمل المشترك في مجال التكامل الصناعى تحت مظلة الاتحاد الافريقى وإتاحة توصيات ورشة العمل على الموقع الرسمي للاتحاد.



ولفتت الى أهمية التعاون القارى في مجال تبادل المعلومات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم منظومة التكامل الصناعى الافريقى.



وكان أكد وزراء الصناعة الأفارقة المشاركون بورشة عمل" صنع في افريقيا" التى تستضيفها مصر على أهمية تنفيذ خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين دول القارة من خلال صياغة مبادرات إقليمية لتحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة السمراء وإيجاد آليات فعالة لزيادة القيمة المضافة الصناعية مع تصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل لتحقيق التكامل، فضلًا عن تنشيط وتفعيل دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات تساهم في الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي.



جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لوزراء الصناعة المشاركين بورشة العمل التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشارك بها وزراء صناعة كل من مصر ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية واسواتينى وغانا وجامبيا وموزمبيق والصومال .

