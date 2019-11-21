حسام الشاعر يكشف محتوى ملتقى التدريب الثانى لأصحاب شركات السياحة

عقدت غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء ملتقى التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة الذى يستمر من اليوم حتى 23 نوفمبر الجاري بمشاركة ١٢٥ شركة سياحية وذلك بأحد فنادق القاهرة.



حضر المؤتمر رئيس لجنة التدريب على المانسترلي وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات باسل السيسي ويسري السعودي وعلاء الغمري وسها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب.



من جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن ملتقى التدريب لشركات السياحة سيتضمن ندوة للتعريف بآليات العمل على بوابة العمرة الإلكترونية.



وأوضح الشاعر أن فكرة عقد ندوة لبوابة العمرة لأهميتها للشركات والمواطن ومواكبة التطور كحدث على الساحة السياحية مشيرا إلى مجهودات لتنفيذ بوابة العمرة مؤكدا أن بدء رحلات العمرة في الموسم الجديد يوم 25 نوفمبر.



تابع أن الهدف من الملتقى هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في السياحة بمختلف القطاعات لتقديم أفضل خدمة للسائح وليتواكب مع احتياجات سوق العمل الحالية.



وكشف الشاعر عن تضمن برنامج الملتقى التدريب الثاني، 8 ندوات على مدار 3 أيام وهي ندوة عن إدارة التميز ويحاضر فيها د.أيمن متولي رئيس قسم التسويق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة في مجال الطيران يحاضر فيها مصطفى شريف مدير حسابات باياتا شمال إفريقيا وبلاد الشام.