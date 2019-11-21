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أخبار البلد

ضاحى: المشروعات الاقتصادية بقناة السويس تقوم على سواعد المهندسين المصريين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:30 م
المهندس هانى ضاحى
المهندس هانى ضاحى ، نقيب المهندسين
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شيماء مجدي
أكد المهندس هانى ضاحى ، نقيب المهندسين ، أن هيئة قناة السويس تنفذ بها مشروعات اقتصادية عملاقة، وكل ما يدور فى المنطقة الاقتصادية لها يقوم به المهندسين المصريين فى النهاية.

وهنأ نقيب المهندسين، فى تصريحات صحفية ، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بمرور 150 عاما على هيئة قناة السويس قناة السويس، موجهًا رسالة له :"احنا معاك وواقفين جنبك فى أى مشروع بالمنطقة الاقتصادية " .

وقال "نقيب المهندسين" إن نشاط النقابة متنوع سواء رياضى فى النوادى التابعة للنقابة أو اجتماعى فى صورة مشروعات الإسكان .

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه من المهم تدريب حديثى التخرج من المهندسين للإعداد لسوق العمل من خلال دورات تدريبية مكثفة فى مختلف المجالات الهندسية ، وهذا يعد دور رئيسي للنقابة.
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