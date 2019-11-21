العرض العالمي الأول لفيلم «فتح أبواب السينما»

يعرض الفيلم الوثائقي «فتح أبواب السينما: محمد ملص» للمخرج نزار عندارى، ضمن برنامج بانوراما خاصة تحت عنوان مواهب سينمائية والتي يعرض من خلالها أفلام ترصد للجمهور رحلة أهم صناع السينما العالميين.





ويرصد الفيلم قصة المخرج السورى محمد ملص ليروي لنا سيرة هذا المخرج، الذي تحول إلى أحد فرسان السينما السورية، بعد أن فتن بتيار سينما المؤلف، الذي شهد صعوده في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينيات يحاول استكشاف خبايا وثنايا خمسين عامًا من الإبداع السينمائي للمخرج الجريء محمد ملص. يعيش ملص حياة كاملة في منفى عن مسقط رأسه بمدينة القنيطرة السورية، ويقدم على مدار مشواره الفني أعمالًا تحرّك أعماق مشاهديه، وتبعثهم على التأمل في معاني الذكرى والوطن وفقدان من فقدوا.





ينفتح الباب لنعبر منه إلى هزيمة 1967 والمخيمات الفلسطينية في بيروت، ثم إلى أصداء الغناء في حلب، ثم إلى المأساة الكبرى في سوريا.





يجسد ملص معنى أن تكون أحد أقطاب الثقافة والفن، وأن تكون مخرجًا يترك بصمته على كل صورة ومشهد. يأخذنا "فتح أبواب السينما" في رحلة فريدة من نوعها تتحول بموجبها الصورة إلى حوار بصري ينسج كلماته ملص عبر خمسة عقود من الأعمال السينمائية.. الفيلم إنتاج لبناني إماراتي للمخرج نزار عندارى.



