وزراء الصناعة الأفارقة: تفعيل التعاون الافريقي مهم لتقليل الاعتماد على المساعدات

اكد ابراهيم اوال، وزير تطوير الاعمال بدولة غانا، أهمية تفعيل العمل الافريقى المشترك لتقليل اعتماد القارة الافريقية على المساعدات الخارجية والعمل في اطار "افريقيا دون مساعدات".



ولفت من جانبة لامين جوبيه وزير التجارة والصناعة والتكامل الاقليمى بدولة جامبيا أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور أساسى من محاور تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى القارة الافريقية ،مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل الافريقى المشترك لتسهيل النفاذ إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة لها .



وقال أن جامبيا أنشات صندوق حكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بالاستعانة بخبراء من كافة دول العالم لتنمية هذا القطاع الهام.



ونوه على صعيد متصل جوليو بيوه نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة موزمبيق الى أهمية توطين الصناعة الافريقية وتعزيز التعاون القارى في مجال البنية التحتية وتفعيل منظومة النقل اللوجيستى بين دول القارة، مشيرًا الى أهمية العمل على الارتقاء بجودة المنتجات الافريقية للوفاء باحتياجات السوق القارى والتصدير للأسواق العالمية .



ولفت الى أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد بدول القارة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا الصدد.



وكان أكد وزراء الصناعة الأفارقة المشاركون بورشة عمل" صنع في افريقيا" التى تستضيفها مصر على أهمية تنفيذ خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين دول القارة من خلال صياغة مبادرات إقليمية لتحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة السمراء وإيجاد آليات فعالة لزيادة القيمة المضافة الصناعية مع تصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل لتحقيق التكامل، فضلًا عن تنشيط وتفعيل دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات تساهم في الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي.



جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لوزراء الصناعة المشاركين بورشة العمل التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشارك بها وزراء صناعة كل من مصر ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية واسواتينى وغانا وجامبيا وموزمبيق والصومال.