المهندسين: أكثر من 5000 مخالفة بناء على مستوى المحافظات

أكد المهندس هانى ضاحى ، نقيب المهندسين ، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الغرض منه الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية



وأضاف هانى ضاحى فى تصريحات صحفية ، أن نموذج القانون يصعب تزويره بسبب وجود الباركود به ، نافيًا هدف النقابة فى الحصول على موارد مالية من خلال هذا القانون لأنها تحصل مبالغ رمزية .



وقال "نقيب المهندسين" إن هناك مساعى لمد فترة تقديم طلبات التصالح مع مخالفات البناء إلى أكثر من 6 شهور من قبل مجلس النواب بسبب كثرة المخالفات .



وأشار هانى ضاحى إلى أنه لدينا أكثر من 5000 مخالفة فى البناء على مستوى المحافظات ويتعامل معها المكاتب الاستشارية ، وتم إنشاء حوار مجتمعى مع هذه المكاتب للاتفاق على نسبة للتحصيل ،مناشدًا بضرورة توعية المواطنين بهذا القانون من أجل السلامة الإنشائية.