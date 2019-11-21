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أخبار البلد

المهندسين: أكثر من 5000 مخالفة بناء على مستوى المحافظات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد المهندس هانى ضاحى ، نقيب المهندسين ، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء الغرض منه الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والثروة العقارية

وأضاف هانى ضاحى فى تصريحات صحفية ، أن نموذج القانون يصعب تزويره بسبب وجود الباركود به ، نافيًا هدف النقابة فى الحصول على موارد مالية من خلال هذا القانون لأنها تحصل مبالغ رمزية .

وقال "نقيب المهندسين" إن هناك مساعى لمد فترة تقديم طلبات التصالح مع مخالفات البناء إلى أكثر من 6 شهور من قبل مجلس النواب بسبب كثرة المخالفات .

وأشار هانى ضاحى إلى أنه لدينا أكثر من 5000 مخالفة فى البناء على مستوى المحافظات ويتعامل معها المكاتب الاستشارية ، وتم إنشاء حوار مجتمعى مع هذه المكاتب للاتفاق على نسبة للتحصيل ،مناشدًا بضرورة توعية المواطنين بهذا القانون من أجل السلامة الإنشائية.
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