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أخبار البلد

سها بهجت: تطوير أنماط سياحة المغامرات والبيئية فى مصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
كشفت سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب عن وضع خطة لتدريب العمالة السياحية في مطار القاهرة الدولي خاصة أنهم الواجهة الأولى لاستقبال الوفود.

وقالت سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب إن الفترة القادمة ستشهد تركيزا على تطوير أنماط سياحة المغامرات والبيئية.

جاء خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإعلان بدء ملتقى التدريب الثانى لشركات السياحة بمشاركة 125 شركة سياحية أن غرفة شركات السياحة بحضور حسام الشاعر ورئيس لجنة التدريب بالغرفة على المانسترالي وأعضاء المجلس.

وثمنت سها جهود وزارة السياحة المبذولة فى ملف تدريب العاملين بالقطاع ورفع كفائتهم بالإضافة إلى برنامج إعادة الهيكلة الذى حقق نجاحا وأصبح نموذجا يحتذى به فى بعض الدول.

تابعت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب أنه تم تدريب 20 ألف عامل في قطاع السياحة هذا العام منهم 5 آلاف شركة سياحية البتعاون مع الغرف السياحية والوزارة والاتحاد العام للغرف السياحية.
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