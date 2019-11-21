نصيحة لمرضى القلب.. أعراض تحتاج إلى زيارة الطبيب فورا

توجد أعراض عديدة لقصور القلب عند المرأة، يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان، لعل أبرزها "الشعور بضربات قلب سريعة" أو "الإجهاد الزائد والمزمن" و"فشل القلب في تدفق الدم إلى الكليتين"، مما قد يؤدي في النهاية إلى فشل كلوي أو تلف في الكلى.



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أعراض قصور القلب التى تحتاج إلى مراجعة طبيبك فورا هى ألم في الصدر، أو إغماء أو ضعف شديد، وضيق في التنفس، ونبض قلب سريع أو غير منتظم.



أما عن مضاعفات قصور القلب فتتمثل في "تلف الكبد مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بشكل صحيح.. إذا ترك قصور القلب دون علاج".



ويمكن تشخيص قصور القلب من خلال اختبارات الدم والأشعة السينية للصدر وخزعة عضلة القلب.