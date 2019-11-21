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بعد ما علقوا بمبنى.. الشرطة الروسية تستخدم شاحنة لإنقاذ أهالي من حريق.. شاهد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:20 م
نيران - أرشيفية
نيران - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن قيام شرطة المرور بروسيا باستخدام شاحنة لإنقاذ مدنيين من حريق. 

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول إنقاذ شرطة المرور الروسية أشخاصاً علقوا بمبنى سكني يحترق في أحد أحياء موسكو مستعينين بشاحنة.

وكما يظهر في الفيديو قيام رجال شرطة المرور في العاصمة الروسية موسكو بإجلاء سكان من حريق شب في أحد المباني، مستعينين بشاحنة كانت موجودة قرب موقع الحريق.

يذكر أن عام 2019 كان عامًا مليئاً بحرائق الغابات، حيث التهمت النيران غابات عدة دول حول العالم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، منذ بداية فصل الصيف الماضي حتى بعد دخول فصل الخريف، كان التغير المناخي وما نتج عنه من ارتفاع شديد في درجات الحرارة السبب الرئيسي لهذه الكوارث .
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