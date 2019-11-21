بعد ما علقوا بمبنى.. الشرطة الروسية تستخدم شاحنة لإنقاذ أهالي من حريق.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن قيام شرطة المرور بروسيا باستخدام شاحنة لإنقاذ مدنيين من حريق.





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول إنقاذ شرطة المرور الروسية أشخاصاً علقوا بمبنى سكني يحترق في أحد أحياء موسكو مستعينين بشاحنة.





وكما يظهر في الفيديو قيام رجال شرطة المرور في العاصمة الروسية موسكو بإجلاء سكان من حريق شب في أحد المباني، مستعينين بشاحنة كانت موجودة قرب موقع الحريق.



