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منوعات

في اليوم العالمي للتلفاز.. مراحل تطور الشاشات عبر الزمن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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مريم صليب
تلك الشاشة الصغيرة التي غاص فيها أجيال منذ نعومة أظافرهم، اختراع ملكه كبار رجال الدولة في البداية وكان حديث المدينة عندما يشتري أحدهم التلفاز وكأنه علامة الثراء والترف.

في اليوم العالمي للتلفاز نستعرض مراحل تطور تلك الشاشة الصغيرة التي اعتبرها كثير من الأشخاص اختراع العصر الحديث وأخذت من عمر الشباب والشيوخ والأطفال ساعات أمامها حتى ظهرت الهواتف الصغيرة ظلت محتفظة برونقها إلي ينافس حتى الآن وبقوة التكنولوجيا الجديدة على الساحة.

في بداية ظهور التلفاز، كان عبارة عن صندوق كبير جدا يحمل العديد من الدوائر الكهربية المتصلة، وهي قناة واحدة التي يبثها التلفاز.

من ثم تطور ذلك الصندوق ليتم تصغيره أكثر وابتكار أزرار فيه ووضعها في الجانب، وجاء التطوير عندما تحركت الأزرار من الجوانب إلى أسفل وفوق الشاشة، ثم زاد التطور وصناعة الريموت الذي يتحكم في القنوات عن بعد.

بعد صيحة الريموت التي استمرت فترة كبيرة، ظهرت بعده الصور الملونة بعد إن كان التلفاز يعتمد على الصور الأبيض والأسود، ثم زاد التحول وأخذ محورا جديدا وبدأ المصممون يلعبون على أن تكون الشاشات أقل سمكا حتى وصلنا إلى الشاشات الحالية التي يمكن أن تتحكم فيها عن طريق الهاتف والتي يمكن أيضا أن تتصل بالإنترنت.
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