نائبة المصريين فى الخارج تثمن جهود وزيرة الهجرة لحل أزمات العاملين بالخارج

ثمنت النائبة/ غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، جهود الوزيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، للاستجابة لطلبات العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم وخاصة التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء.



وقالت عجميإن الوزيرة بعد التنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أعلنت عن فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.



‎واكدت عضو مجلس النواب عن الخارج... أن الامر، يأتي استجابة لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.



‎وأشارت إلى أن موافقة وزارة الكهرباء، جاءت بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، وفي إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.