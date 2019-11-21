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محافظات

فصل الكهرباء عن مركز ومدينة المحلة للصيانة.. السبت

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:27 م
كهرباء
كهرباء
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أ ش أ
قال رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية المهندس أشرف محمد الحسيني، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات غرب المحلة بعد غد "السبت" من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 8 صباح نفس اليوم؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح رئيس القطاع -في تصريح اليوم "الخميس"- أن فصل التيار الكهربائي سيؤثر على بعض مناطق مدينة المحلة الكبرى ومنها: منطقة سيدي خلف، منطقة العيسوي، حي أول المحلة، مركز الكبد، مستشفي الصدر، مستشفى الحميات.

وأشار إلى أنه سيتم قطع التيار عن منطقة الريف أيضا، مناشدا المواطنين قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.
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