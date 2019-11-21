النواب يساند فلسطين .. رفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن بناء المستوطنات الإسرائيلية.. الوفد: الاستيطان الإسرائيلي يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة

الاستيطان الإسرائيلي يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة

برلماني يطالب بمواجهة إسرائيل بسلاح المقاطعة الاقتصادية مع التصعيد الدبلوماسي

النواب يرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية



أعلن مجلس النواب رفضه الكامل لما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وانه إنه لا مشروعية للمستوطنات الإسرائيلية، فهى بنيت على أراض محتلة وفقا للقانون الدولى، وان تصريحات بومبيو وممارسات الاستيطان الاسرائيلى تجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.



أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، استنكار المجلس ورفضه الكامل لما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.



وقال عبد العال تعقيبا على بيان عاجل للنائب سعد الجمال اليوم "الثلاثاء"- إنه لا مشروعية للمستوطنات الإسرائيلية، فهى بنيت على أراض محتلة وفقا للقانون الدولى، ومخالفة وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات الصلة.



وأضاف: لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تقوم بممارسات غير مشروعة تغير من طبيعة الأرض المحتلة، وأن قرار وزير الخارجية الأمريكي هو والعدم سواء، نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا.



ودعا النائب سعد الجمال، فى بيانه العاجل، رئيس مجلس النواب الممثل العربي فى البرلمان الدولي، إلى توجيه خطاب للبرلمان الدولي لوضع بند دائم على أجندة اجتماعاته بشأن ما صدر من وزير الخارجية الأمريكي، متسائلا: من يحمى القانون الدولى وأين الأمم المتحدة؟ عليها التحرك لحماية القانون الدولي.



وأشار الجمال إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قال "إن بناء المستوطنات على أرض الضفة الغربية لا يخالف القانون الدولى"، أي قانون يقصد قانون القوة أم قانون الغاب، أم أنه يضرب عرض الحائط بنصوص القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.



وتابع: أن مجلس الأمن الدولى أعتبر فى قرار صادر عنه "الأرض المحتلة فى 5 يونيو عام 1967م أرض محتلة لا تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيادة عليها، والمستوطنات ترسيخ للعنصرية التى عفا عليه الزمن فسكانها من اليهود المتطرفين، ولا تفرقة بين الناس بسبب الدين، وإن إسرائيل تمارس العدوان الغاشم على غزة ويأتى القرار الأمريكي ليشجع الاستيطان على الأرض المحتلة.



من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن حديث وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بشأن الاستيطان الإسرائيلى في الضفة الغربية، يجافي مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن الاحتلال مهما طال مداه لا يرتب حقوقًا للسيادة، وعلى ذلك فإن حزب الوفد يشجب هذا التصرف، ويناشد المجتمع الدولي بالمطالبة بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة احترامًا لحقوق الشعوب فى السيادة على أراضيها.



وأضاف "أبوشقة"، أن هذا التصريح يعطل عملية السلام، ويضع العراقيل أمام أى جهود تبذل لحل القضية الفلسطينية، ويمنع أي محاولة لتحقيق السلام بما يحقق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.



وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال فى وقت سابق، إن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولى، ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.



وفى سياق متصل النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني.



وأضاف عبد الغني فى بيان صحفى له، أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزّل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.



وأشار النائب إلي، أنه ليس بغريب أن يتزامن ذلك العدوان الهمجي مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة " لا تنظر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على أنها مخالفة للقانون" وذلك ضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي والاتفاقات الأممية.



وأكد النائب، أن السكون الذي تعيشه حكومات الدول العربية جميعها لا يتوافق مع مشاعر الحزن والغضب التي تجيش بالشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وإنني أحذر من عدم استجابة كل الحكومات العربية وأولها الحكومة المصرية لمشاعر شعوبها فضلًا عن الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.



وشدد علي أن الموقف يتجاوز حدود الرفض والإدانة، مطالبا باتخاذ خطوات فاعلة بدءًا من دعم حق الشعب العربي الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، وتفعيل المقاطعة الإقتصادية ووقف أي خطوات دبلوماسية مع هذا الكيان الاستيطاني المحتل لحين الالتزام الكامل بكافة مقررات الأمم المتحدة فيما يخص القضية الفلسطينية و عودة كافة حقوقه بما فيها حق العودة.