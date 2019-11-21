اتحاد العمال يطلق حملة للتأمين على الباعة الجائلين وأصحاب المهن والمشروعات

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنظيم حملة قومية للتأمين الاجتماعى على صغار العاملين فى المنشآت والأعمال الخاصة واليدوية والباعة الجائلين وذلك تحت شعار "امن مستقبل نفسك واسرتك".



قال النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الحملة تهدف الى توعية اصحاب المهن والمشروعات الصغيرة والبالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل بسرعة القيد فى مكاتب التامينات الاجتماعية استعدادا لبدء تطبيق القانون الجديد 148 لسنة 2019 اعتبارا من اول يناير المقبل.



أكد وهب الله أن القانون نص على قيام الدولة كصاحب عمل فى هذه الانشطة بسداد نسبة 9% من قيمة اشتراك المؤمن عليهم على ان يتحمل العامل نسبة 12% وفقا للاجر الفعلى المتفق عليه شهريا مع صاحب العمل.



وأعلن ان النقابة العامة لعمال التجارة بدأت فعلا فى حصر وتسجيل الباعة الجائلين البالغ عددهم 5 ملايين وذلك من خلال لجان نقابية بجميع المحافظات والتى تم إنشاء عدد منها بالاسكندرية والمنصورة والفيوم وبنى سويف، ولضمان التامين الاجتماعى عليهم يتم الاتفاق مع الادارات المحلية على تخصيص أماكن للبيع.