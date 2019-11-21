نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد| إياد نصار:المسؤولية تفرض على تقديم كل ما هو أفضل..مي عمر: معجبة بدوري فى مسلسل الفتوة..وحنان مطاوع: شخصيتي في "الرحلة" مرهقة جدا..فيديو

نجوم الفن يتحدثون لكاميرا "صدى البلد"

إياد نصار يكشف كواليس حضوره مهرجان القاهرة السينمائي

مي عمر وحنان مطاوع ترصدان أعمالهما الفنية



على هامش إفتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا المصرية، التقت كاميرا موقع "صدى البلد" عددًا من نجوم الحفل، كان من بينهم الفنان إياد نصار، والفنانة مي عمر، وحنان مطاوع.



عبّر الفنان إياد نصار، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.



وعن حضوره المهرجان، قال إياد نصار لكاميرا "صدى البلد": "مهم جدًا أكون موجود، عايز أشوف الأفلام وأتابعها وهحاول على قد ما أقدر أكون موجود".



كما عبر إياد نصار عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية قائلًا: "دائمًا ما تكون المسؤولية موجودة لتقديم كل ما هو جديد، وكل ما هو أفضل إن شاء الله".



بينما تحدثت مي لـ "صدى البلد"، عن نجاح مسلسلها الجديد "ولد الغلابة"، مع أحمد السقا: "لما بتعملي مجهود؛ بتبقي منتظرة النجاح، وطبعًا الموضوع بيبقى توفيق من عند ربنا.. فـ الحمد لله".



وأكدت مي عمر، تعاقدها على مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، وقالت: "بالفعل هخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل الفتوة، وهو في حقبة زمنية قديمة، وده جديد، حاجة مقدمتهاش قبل كده".



بينما عبّرت حنان مطاوع، عن سعادتها وحماسها لكونها عضو لجنة تحكيم في المهرجان، خاصة أن هناك فرصة لعرض أفلام من دول مختلفة، كما أكدت أن دور المهرجان خلق فرصة للأفلام التسجيلية في أخذ حقها.



أما عن نجاح دورها في مسلسل "لمس أكتاف" فقالت: "أنا عمري ما بتوقع ردود أفعال.. أنا بتمنى النجاح.. واتمنى القبول والتميز والاختلاف بس اللي حصل في لمس أكتاف والنجاح كان فوق توقعاتي".



بينما قالت عن تحضيرها لـ شخصيتها في مسلسل "الرحلة": "الشخصية دي تحديدا كانت مرهقة عشان مرض الكانسر وربنا يعفي الناس كلها.. أنا عندي تجارب شخصية.. بابايا متوفى بالكانسر.. مفيش حد معندوش في عيلته حد مات أو عيان بالكانسر.. بس برضو روحت وقعدت مع كذا حد قبل تقديمي الدور".



وأكدت حنان مطاوع أنها تشارك في مسلسل جديد بعنوان "رحيل زهرة"، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.