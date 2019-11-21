القومي للطفولة يدشن برنامج تمكين الفتيات دوّي في الفيوم

وجهت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة التهنئة لأطفال مصر بمناسبة أعياد الطفولة. لافتة الى أن المجلس خلال شهر نوفمبر يحتفل بأعياد الطفولة وبمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت برهانًا على اعتراف دول العالم بحقوق أصيلة للطفل.



قالت الدكتورة عزة العشماوي أن هناك 19 مليون فتاة تقل أعمارهن عن 20 عامًا في مصر، ويمثلن خمس سكان مصر. وتم بذل العديد من الجهود لدعم النساء والفتيات في مصر إلا أن الفتيات لازلن يتعرضن لممارسات ضارة كختان الإناث وزواج الأطفال الأمر الذي دفعنا إلى إطلاق مبادرة وطنية لتمكين البنات الأطفال ودعم حقوقهن من خلال مشاركتهن.



تفقد اليوم وفد برئاسة الدكتورة عزة العشماوي وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبحضور السفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية و فيليتشى لونجوباردي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر و برونو مايس ممثل يونيسف في مصر، وإيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، و السفير يان تيسليف سفير السويد في مصر، أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات دوّي التي يتم تنفيذها من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون، ، حيث أقيم أول معسكر لـ دوّي مما يجعل الفيوم أول محافظة ترعى وتتبنى حزمة الأنشطة الخاصة بهذه المبادرة.



وأشارت الدكتورة عزة العشماوي الى أن المعسكر الذي اختتم أعماله اليوم هو نتاج تعاون مثمر المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة الفيوم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون في مصر ويونيسيف، حيث تفقد الوفد اليوم أعمال المعسكر وقد شهدوا أنشطة وبرامج دوّي كما التقى الوفد الزائر ما يزيد عن ستين طفلا تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والسادسة عشرة عاما وأسرهم، وذلك في سياق أنشطة وفاعليات دوّي المقدمة في المعسكر، كورش التعلم الرقمي والمسرح التفاعلي ودوائر الحكي التي تتيح للأطفال المشاركين من خلالها الفرصة للتعبير عن ذاتهم حول مختلف الموضوعات والقضايا مثل الصحة والسلامة البدنية والزواج والتطلعات والطموحات.



كما اعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم تبنيه لمبادرة تمكين البنات دوّي كما وعد انها ستكون من المحافظات الرائدة في هذا الملف كما أعلن دعمه الكامل لكل أنشطة المبادرة وأن المحافظة بكل اجهزتها ستعمل من أجل مكافحة الممارسات الضارة للفتيات ولتمكينهن.



ويذكر أن دوّي، مبادرة وطنية لتمكين البنات أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسيف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجتمع المدني، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن.



كما أعرب الوفد عن سعادتهم البالغة ببدء تنفيذ برنامج تمكين الفتيات دوّي في الفيوم وذلك لتقليل الممارسات الضارة التي تحدث لهن كزواج الأطفال وختان الإناث، وتحقيق أفضل الفرص لهن من خلال اعلاء قيم المساواة بين الجنسين مؤكدين على دعمهم الكامل لكافة الأنشطة التي من شأنها تسليط الضوء على هذه القضية الهامة، كما أشادوا بكل الجهود المبذولة لدعم الفتيات بالمحافظة وبأعمال المعسكر.