إعلام القاهرة تنظم دورة عن الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا

أعلنت وكالة خدمة المجتمع بكلية الإعلام بجامعة القاهرة تنظيم دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا لتأهيلهم وفقًا لمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراة.



وأوضحت كلية الإعلام أن الدورة ستتضمن كيفية اختيار موضوع البحث وإعداد الخطة البحثية "المشكلة والأهداف – والتساؤلات والفروض" وكيفية إعداد الرسائل العلمية "المنهج العلمي، والتعريفات الإجرائية, عرض وتحليل النتائج" وإعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الأهداف والتساؤلات والفروض وجمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع والتوثيق العلمى للمراجع وأخلاقيات الكتابة العلمية واستخدام بنك المعرفة.



وتمنح كلية الإعلام شهادة معتمدة باجتياز الدورة حيث أنها من متطلبات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة وتعقد على مدار 3 أيام بمعدل 9 ساعة علي أن تبدأ أولي المحاضرات يوم الاثنين 2/12/2019 بقاعة المائدة المستديرة بالدور الرابع.