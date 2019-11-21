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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:09 م
رئيس جامعة المنصورة:احتضان
رئيس جامعة المنصورة:احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ما تم إنجازه من إنشاءات معهد تكنولوجيا المعلومات الجديد والذى يضم  مركز إبداع تكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بالتعاون بين جامعة المنصورة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة أنشطة مركز معهد تكنولوجيا المعلومات ITI  بالجامعة على مساحة 3000 متر مربع.

ومن جانبه  أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن معهد تكنولوجيا المعلومات الجديد يأتي في إطار توجه الدولة إلى إنشاء مركز إبداع تكنولوجي بمختلف الجامعات، مضيفا أن المركز الجديد بالجامعة سيكون مجمع خدمات تكنولوجية متكامل لخدمة شباب جامعة المنصورة ومنطقة الدلتا بالكامل، لزيادة أعداد المستفيدين من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في تأهيل شباب الجامعة من الطلاب والخريجين لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تنمية روح التطوير والابتكار لهم.

وأضاف أن المركز سيعمل أيضا على احتضان الأفكار المبدعة من خلال حاضنات تكنولوجية متخصصة ومعامل متخصصة على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وبالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA مع جامعة المنصورة، ليكون هذا المجمع منارة للتكنولوجيا في جامعة المنصورة ومنطقة الدلتا.
رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية
رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية
رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية
رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية
رئيس جامعة المنصورة: احتضان الأفكار المبدعة فى مجمع الخدمات التكنولوجية
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