ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:01 م
فساتين النجمات في
فساتين النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements
رشا عوني
شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي العديد من إطلالات النجمات بفساتين مميزة ومختلفة، بعضها أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها نال إعجاب الجمهور.

ومن خلال الإطلالات التي شاهدناها أمس، تألقت العديد من النجمات بفساتين مميزة تصلح كفساتين خطبة مناسبة للفتيات، ويمكنهن أن يستوحين فكرة فستان الخطبة من إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

فستان الفنانة مي عمر رغم أنه كان غريبًا بعض الشيء إلا أنه قد يكون مناسبا للعروس في حفل الخطوبة، فهو يتمتع بلون مختلف وتصميم جديد ويمنح العروس مظهر جذاب في ليلة الخطبة.

كذلك فستان الفنانة لقاء الخميسي، والذي جاء بتصميم جديد ومميز، يعتمد على الشكل المجسم والقماش اللامع، مع ذيل طويل، فهو يجمع بين الاحتشام والأناقة والاختلاف.

فستان هنا شيحة كان مميزًا وبسيطًا، والذي جاء سادة باللون الأخضر، ويصلح للفتيات التي تفضل الفساتين البسيطة الهادئة دون تكلف، وهو يشبه تمامًا فستان النجمة ريهام عبد الغفور.

أما فستان الفنانة بشرى فكان مميزًا وأنيقًا، ومناسب لحفل الخطبة، فقد ارتدت فستان فضي مميز لامع منفوش، منحها إطلالة مميزة على السجادة الحمراء.

كذلك فستان النجمة هند صبري كان بسيطًا وأنيقًا، فاختارت فستان مميز باللون الأوف وايت غير متكلف، وهو يناسب العروس في حفل الخطبة إذا قررت ارتداء هذا اللون.
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق القاهرة السينمائي .. نجمات أثرن الجدل على السجادة الحمراء .. صور

شاهد | يسرا تشعل السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائى بفستان ملكي

بـ فستان أحمر ساحر.. نور اللبنانية تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي | شاهد

فستان بيليسيه..منة شلبي تخطف الأنظار بمهرجان القاهرة السينمائي

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ترشيحاتنا

أخدت منك التريند.. سما المصرى توجه رسالة إلى رانيا يوسف بعد ظهورها في مهرجان القاهرة

التعليم تحذر من رسالة وهمية تصل للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم

مصرع مفتش الأمن العام في البحر الأحمر وإصابة مجند على طريق سوهاج

التحريات: شركة الإسكندرية أدارت 18 قناة إباحية.. وتطبيقا للهواتف للاشتراك بها| تفاصيل

بعد هجومها على الشيخ الشعراوى.. أسما شريف منير تتحدث عن الشيوخ مجددا

ترامب يبعث ببرقية لـ نظيره اللبناني.. ماذا قال فيها ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

حاضنة أسدين.. منة فضالي تشعل انستجرام

أرخص من كورولا.. ظهور تقليد رنج روفر سبورت.. صور