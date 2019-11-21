لكل عروس.. استوحي فستان خطوبتك من 5 نجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي العديد من إطلالات النجمات بفساتين مميزة ومختلفة، بعضها أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضها نال إعجاب الجمهور.



ومن خلال الإطلالات التي شاهدناها أمس، تألقت العديد من النجمات بفساتين مميزة تصلح كفساتين خطبة مناسبة للفتيات، ويمكنهن أن يستوحين فكرة فستان الخطبة من إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



فستان الفنانة مي عمر رغم أنه كان غريبًا بعض الشيء إلا أنه قد يكون مناسبا للعروس في حفل الخطوبة، فهو يتمتع بلون مختلف وتصميم جديد ويمنح العروس مظهر جذاب في ليلة الخطبة.



كذلك فستان الفنانة لقاء الخميسي، والذي جاء بتصميم جديد ومميز، يعتمد على الشكل المجسم والقماش اللامع، مع ذيل طويل، فهو يجمع بين الاحتشام والأناقة والاختلاف.



فستان هنا شيحة كان مميزًا وبسيطًا، والذي جاء سادة باللون الأخضر، ويصلح للفتيات التي تفضل الفساتين البسيطة الهادئة دون تكلف، وهو يشبه تمامًا فستان النجمة ريهام عبد الغفور.



أما فستان الفنانة بشرى فكان مميزًا وأنيقًا، ومناسب لحفل الخطبة، فقد ارتدت فستان فضي مميز لامع منفوش، منحها إطلالة مميزة على السجادة الحمراء.



كذلك فستان النجمة هند صبري كان بسيطًا وأنيقًا، فاختارت فستان مميز باللون الأوف وايت غير متكلف، وهو يناسب العروس في حفل الخطبة إذا قررت ارتداء هذا اللون.