قادمة من أفريقيا وأوروبا.. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في سماء سانت كاترين.. فيديو





وتستقر أ سراب الطيور المهاجرة ما بين الوديان والجبال حيث تتوفر المياه العذبة علي قمم الجبال والأعشاب.



وقد رصدت كاميرا موقع "صدي البلد" فيديو الطيور المهاجرة وهي تحلق في السماء ترسم أشكالا متعددة بأسراب متنوعة وتغريدات تملأ الأجواء.



وقد قامت محميات جنوب سيناء بإنشاء محطات رصد ومراقبة للطيور المهاجرة في سانت كاترين ومحمية رأس محمد لرعايتها وتتبعها وتوفير الرعاية لها.



وقال صالح عواد أدمن صفحة سانت كاترين إن الطيور المهاجرة لا تنقطع عن سانت كاترين وهي محطة أساسية للطيور المهاجرة ومنها من يستقر في سانت كاترين

تحلق أسراب الطيور المهاجرة في سماء سانت كاترين قادمة من أفريقيا وأوروبا طلبا لطقسها البارد واتخاذها محطة للوصول.