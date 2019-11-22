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برلمان

انطلاق مؤتمر اليوم الواحد لشباب الوفد الأول في الدقهلية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمي سويلم، مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الأول، اليوم الجمعه، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد ، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

يُحاضر في الندوة الدكتور أحمد أبوالحسن مرسي، مدرس بكلية التجارة في جامعة السويس، حيث يُقدم شرحًا مطولًا حول نظام "الإدارة المحلية والتنمية"، والدكتور هاني صبري حنا، مدرس بكلية التربية في جامعة السويس، الذي يُقدم محاضرة بعنوان "الذكاء الشخصي كيف تعيش مميزًا".

يُعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، في تمام الواحدة والنصف ظُهرًا، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد بالمحافظة.

وقال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، وعضو الهيئة العليا، إن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاق قطار الوفد من محافظة الدقهلية ليجول جميع المحافظات، بهدف التواصل مع الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتخريج نماذج قوية قادرة على المساهمة في بناء الدولة الحديثة، في جميع وذلك في إطار "مبادرة الوفد مع الشباب" التي أطلقها حزب الوفد برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب.

وأشار "فؤاد" إلى أن حزب الوفد يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والمرأة لكونهم الدعائم الرئيسية للحزب بجانب اللجان العامة، لافتًا إلى أن بيت الأمة يضم كوكبة من شباب مصر الواعي الوطني المثقف الذي يمتلك ورؤيتهم الوطنية الصادقة التي تحرص على مصلحة الوطن والمواطن.
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