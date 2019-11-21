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فن

هشام جبر يناقش موسيقى الباروك بقصر المانسترلى.. السبت

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تبدأ فى السابعة مساء السبت القادم 23 نوفمبر أولى محاضرات التذوق الموسيقى الذى يقيمها المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلى .

ويقدم الفنان هشام جبر محاضرة تتناول شرحا مبسطا لمفاهيم وتعريفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام وأهميتها، كما يستعرض نشأة موسيقى الباروك وتطورها. 

تعد موسيقى الباروك إحدى نتاج فنون عصر النهضة فى أوروبا، والذى تحمل الطرز المعمارية له نفس الإسم أيضًا، يعد: يوهان سباستيان باخ ، جوروج فريدريك هاندل وأنطونيو فيفالدى من أشهر الموسيقيين الذين أثروا هذه المرحلة.
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