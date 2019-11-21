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أخبار البلد

من القرية الفرعونية.. جنات تعلن موعد طرح ألبومها الجديد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:50 م
جنات
جنات
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آية التيجي
أعلنت الفنانة جنات عن صدور ألبومها الجديد، في إجازة منتصف العام الجاري، حيث سيتم طرحه في الأسواق.

جاء ذلك على هامش زيارتها للقرية الفرعونية، معبرة عن سعادتها بزيارة القرية، والاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن التجول في القرية أعادها إلى 4 آلاف عام مضت.

وأوضحت جنات على هامش الزيارة، أن الرحلة في القرية ممتعة جدا، ولم تشعر بأى ملل نظرا لكم المعلومات المهمة عن الحضارة المصرية القديمة، والتي يتم شرحها للزائر.

وأشارت جنات، إلى أن رحلتها في النيل، كانت جيدة جدا، ولخصت تاريخ الفراعنة، وقدمت اختصارا لما كان يدور في حياة المصري القديم، مؤكدة أن معابد القرية هى تجسيد حي لحياة الفراعنة.
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