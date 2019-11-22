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برلمان

وعي المرأة أساس بناء الأسرة.. ندوة بوفد بني سويف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
الدكتور عمر عبدالجواد،
الدكتور عمر عبدالجواد، رئيس اللجنة العامة للوفد في بني سويف
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معتز الخصوصى
تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد في بني سويف، ندوة ثقافية بعنوان "وعي المرأة أساس بناء الأسرة"، اليوم الجمعة، في الرابعة عصرًا، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.

وقال الدكتور عمر عبدالجواد، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في بني سويف، وعضو الهيئة العليا، إن الندوة تأتي في إطار تفعيل مبادرة "الوفد مع المرأة" التي أطلقها رئيس الحزب، بهدف تمكين المرأة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة في إقليم الصعيد، وتقديًرا لدورها في المجتمع المصري منذ 7 آلاف عام ومرورًا بثورة 1919 وحتى الآن، حيث تُعد المرأة الركيزة الأساسية للنهوض بالأمم.

وأوضح "عبدالجواد" أن الندوة يُحاضر فيها مدير المسؤولية المجتمعية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة المهندس عماد الدين الهلالي، وبإشراف من سكرتير عام اللجنة لحزب الوفد في بني سويف محمد عبدالعزيز، والدكتورة رضوى مختار، رئيس لجنة المرأة في وفد بني سويف.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد قد أشار إلى حرصه على دعم الدولة الوطنية المصرية، من خلال الاهتمام الكامل بدور المرأة المصرية، إيمانا منه بدور المرأة الفعال في المجتمع والحياة السياسية إضافة لكونها إما أم أو زوجة وابنة.
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