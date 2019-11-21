منتخب مصر للمكفوفين يغادر القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا

غادرت بعثة منتخب مصر لكرة القدم للمكفوفين، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى أبوجا على طائرة مصر للطيران للمشاركه في بطولة امم افريقيا بدولة نيجيريا المؤهلة للأولمبياد بطوكيو خلال الفترة من ٢١-١١-٢٠١٩ الي ٢-١٢-٢٠١٩.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر البعثة على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أبوجا، وكان في استقبالهم نيفين عامر كبير اخصائيي علاقات عامه، وفريق عمل من العلاقات العامه لانهاء وتسهيل كافة الاجراءات في السفر.