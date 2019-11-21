تلف 7 آلاف طن.. السيطرة على حريق بشونة تجميع قش أرز بدكرنس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بشونة تستخدم كمركز لتجميع قش الأرز بعزبة أشمون التابعة لمركز دكرنس.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لادارة شرطة النجدة من بعض أهالي عزبة أشمون التابعة لمركز دكرنس باندلاع النيران بقطعة أرض شونة تستخدم كمركز لتجميع قش الأرز بالمنطقة.



وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب بقطعة أرض ملك المواطن عوض أبو النصر بركات علي مساحة 2 فدان وقطعة أرض أخري ملك المواطن محمد عبد الرازق القاضي علي مساحة نصف فدان تستخدم كمركز لتجميع قش الأرز وتم السيطرة علي النيران قبل انتقالها الأراضى والمبانى المجاورة كما تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء للقيام بعملية التبريد.



فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر بالأرواح أو إصابات فيما أدى الحريق إلى احتراق 7 آلاف طن قش أرز وبسؤال أصحاب الأرض لم يعللوا سبب اندلاع الحريق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.