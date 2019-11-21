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برلمان

الحرية المصرى يستعرض استعداد الاستحقاقات الانتخابية والتحالفات الحزبية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:38 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب
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فريدة محمد
عقد المكتب السياسى لحزب الحرية المصرى اجتماعًا برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وبحضور قيادات الحزب بالمكتب السياسي، في إطار مناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، والاستعدادات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

واستعرض قيادات الحزب أثناء الإجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من زيادة عدد المقرات الحزبية واستكمال التشكيلات بأمانات المحافظات وضرورة العمل على الإنتشار بكثافة داخل الوحدات القاعدية والشياخات المختلفة.

واكد الدكتور صلاح حسب الله خلال الاجتماع على ضرورة متابعة سير العمل داخل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات مع ضرورة إصدار تقارير شهرية بالخدمات المقدمة للمواطنين لعلاج أوجه القصور في تقديمها إن وجدت لتلاشيها خلال الفترة القادمة مشيدا باداء قيادات وكوادر وشباب الحزب بمختلف أماناته على مستوى الجمهورية وقدرتهم على التعاطى والتقاعل مع مختلف القضايا والمشكلات الجماهيرية.

كما تضمن الاجتماع الحديث عن بدء العديد من الدورات التأهيلية للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة بالمحافظات علي أن تكون البداية بمحافظة البحيرة وشهد الإجتماع الحديث عن التحالفات الإنتخابية التي دار عنها الحديث خلال الفترة الماضية.

وأعرب رئيس الحزب، عن ترحيبه بالجلوس مع الأحزاب المصرية الوطنية على طاولة الحوار والمناقشات طالما كان الهدف منها الوقوف خلف الدولة المصرية ودعم المواطن المصري.

وتوجه المكتب السياسي، بالشكر لجميع أعضاء الحزب وقياداته عن ما قدموه خلال الفترة الماضية من عمل واجتهاد لإعلاء شأن الحزب، مع التأكيد على استمرار العمل بقوة خلال الأيام المقبلة دعمًا للمواطن المصري البطل الحقيقي لرحلة بناء الدولة المصرية.

جاء هذا بحضور الامين العام للحزب المحاسب أحمد مهني و نواب رئيس الحزب المهندس معتز محمد محمود و الدكتور مجدي علام، والنائب طلعت القواس والمهندس علي عبد اللطيف، واللواء حسن ناجي، ومساعدي رئيس الحرب المهندس إسماعيل نصر الدين، والدكتور محمد صالح هاشم ، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، ومؤمن سيد، أمين الإتصال السياسي، ومحمد مهني، أمين الشباب.
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