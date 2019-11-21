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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب دخول فيروز مجال الفن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يصادف اليوم عيد ميلاد الـ 81 لواحدة من عمالقة الفن في لبنان وهي الفنانة فيروز التي ولدت 21 نوفمبر عام 1935 من خلال هذا التقرير تعرف علي سبب دخول السيدة فيروز إلي مجال الفن.

صرحت الفنانة فيروز في لقاء تليفزيوني نادر لها أنها دخلت مجال الفن عن طريق مدرستها قائلة: "أنا كنت ألقي الأناشيد في المدرسة ولفت انتباه أستاذ في معهد الموسيقي ونصحني أن آخذ دروسا في الموسيقي وبعدها بـفترة عملت "كارول" لمدة طويلة بالإذاعة اللبنانية".

كانت انطلاقة فيروز الحقيقة عام 1952 عندما بدأت الغناء بألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجت منه بعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وأنجبت منه أربعة أطفال.

وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيروز ألبوم " ببالي" تم طرحه عام 2017.
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