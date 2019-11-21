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أخبار العالم

المدعي العام الإسرائيلي يعلن قراره اليوم بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:21 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية، اليوم الخميس، أن المدعي العام الإسرائيلي سوف يعلن اليوم في مؤتمر صحفي، قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهاما لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الملفات التي يواجه فيها اتهامات بالفساد وعلى رأسها الملف 4000.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، سوف يعلن في تمام الساعة والنصف، في مؤتمر صحفي قراره بشأن توجيه اتهامات لنتنياهو.

والملف 4000 هو أخطر الملفات التي يواجه نتنياهو فيها اتهامات بالفساد، ويتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "واللا".

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مندلبليت يعتزم توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.
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