جنازة عسكرية لنائب مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر في سوهاج.. صور

شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، ومدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة في تشييع جنازة العميد خالد الشريف نائب مفتش الأمن العام في البحر الأحمر، إثر وفاته في حادث سير علي طريق البحر الأحمر.



وتم إقامة جنازة عسكرية للفقيد، انطلقت الجنازة من مسجد الشرطة بمدينة سوهاج وتم وضع الجثمان علي سيارة إطفاء، بعدها تم وضع الجثمان داخل سيارة إسعاف وسار الموكب إلي مدينة أخميم، مسقط رأس الفقيد وتم مواراة جثمانه الثرى بمقابر العائلة.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع العميد خالد الشريف، مفتش الأمن العام بالبحر الأحمر، وإصابة عمر عبدالعزيز، مجند، في حادث انقلاب سيارة بطريق سوهاج – سفاجا.



تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

