تحقيق| البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق أول بورصة سلعية بشكل قريب، بعد العمل على نطاق واسع ومكثف من جانب الجهات ذات الصلة: جهاز تنمية التجارة الداخلية، المحافظات، البورصة المصرية، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف إنشاء البورصة السلعية المصرية لضبط منظومة التجارة الداخلية في مصر.

البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظات وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.



أضاف: البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.



تابع: البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.



وأوضح: الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.



وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.



ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي أكد أنستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظات وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.أضاف:تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.تابع: البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلالوأوضح: الهدف من إطلاقهو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء اوأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.

البورصة السلعية والتي تنطلق برأسمال متوقع 100 مليون جنيه.



وأعلن فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، عن انتهاء 75% من الأعمال الانشائية لمشروع البورصة السلعية في مركز بدر التابع للمحافظة على مساحة 57 فدانا، بالإضافة للانتهاء من أعمال البنية التحتية.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الوزارة تستعد للإعلان عن المساهمين الرئيسيين فيوالتي تنطلق برأسمال متوقع 100 مليون جنيه.وأعلن فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، عن انتهاء 75% من الأعمال الانشائية لمشروعفي مركز بدر التابع للمحافظة على مساحة 57 فدانا، بالإضافة للانتهاء من أعمال البنية التحتية.

البورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة



وذكرت البورصة، في بيان لها، أنها قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.



وقد اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة، في مجال البورصات السلعية، وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "إثيوبيا، الهند، إيران، شرق أفريقيا الإقليمية وغانا"، وأضافت أنها انتهت من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية .

كما أعلنت البورصة المصرية من انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بـ، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلةوذكرت البورصة، في بيان لها، أنها قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.وقد اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة، في مجال، وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "إثيوبيا، الهند، إيران، شرق أفريقيا الإقليمية وغانا"، وأضافت أنها انتهت من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية .