إهداء درع منتدى أزهرى لطلاب أسرة من أجل مصر لـ جامعة السويس



ومن جانبه قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن المنتدى كان فرصة من أجل رفع وعى الطلاب بقضايا الوطن، وأهمية مشاركة الشباب فى صياغة مشكلاتهم المجتمعية ومحاولة التوصل إلى حلول لهذه المشكلات عبر خلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات والندوات.

أهدى الدكتور يوسف السيد عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، درع منتدى أزهري من أجل مصر، إلى أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس باعتباره أحد أكثر الوفود المشاركة التزاما وإيجابية وتفاعل مع أحداث المنتدى فى المنتدى الثانى لرابطة أزهرى من أجل مصر تحت شعار " سواعد الوطن " والذى بدأ يوم 17 نوفمبر وينتهى غدا 22 نوفمبر.وقد أعرب المشاركون من طلاب جامعة السويس عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعد تكريما لكافة أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، كما أكد المشاركون عن نيتهم الصادقة في أن يكونوا مثالا مشرفا لجامعة السويس في شتى المحافل وبين مختلف شباب الجامعات المصرية.