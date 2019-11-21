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أخبار البلد

ينطلق غدا.. وزير الاتصالات: طيبة 1 يعزز التحول الرقمي والإنترنت ويخدم أفريقيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:34 م
طيبة سات 1
طيبة سات 1
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أ ش أ
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

وقال الدكتور عمرو طلعت في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القمر الصناعي عقب إطلاقه سيدخل حيز الخدمة قريبا وجار وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.

وأضاف الوزير أن القمر سيدار بفنيين مصريين وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى وهو ما تزخر به مصر.

وسيتم تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بالتعاون مع الشركات المقدمة لتلك الخدمات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن القمر "طيبة 1" سيسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقا لخطة علمية دقيقة ، كذلك المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وسد الفجوة الرقمية بين المناطق الريفية والحضرية.
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