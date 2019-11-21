ضبط 2266 طن أسمدة و67 طن مبيدات مغشوشة داخل مصنع بالإسماعيلية





اشترك في الحملة المهندس حسام عبد القوى والمهندس محمد حسن من قسم الرقابة علي المبيدات والمهندس ماهر الزميتى قسم الرقابة علي الاسمدة.



تحرر المحضر اللازم، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، باشراف المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية.





تمكنت ادارة المكافحة بمديرية زراعة الاسماعيلية من ضبط 2266 طن أسمدة و67 طن مبيدات مغشوشة داخل مصنع باحدي قري الاسماعيلية بدون ترخيص تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية لضبط اسواق الاتجار بالمبيدات وادارة المكافحة برئاسة المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة.وقام قسم الرقابة علي المبيدات والاسمدة بزراعة الاسماعيلية بشن حملة بالاشتراك مع شرطة المسطحات اسفرت عن وجود مخالفات الاتجار والتصنيع بدون ترخيص وماكينة تعبئة وتغليف واستيكرات وعبوات مقلدة وتم ضبط حوالي 2266 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون تصريح او افراج جمركى.كما تم ضبط 67 طن مبيدات زراعية خام مستوردة وبدون اية بيانات او تواريخ صلاحية.وكشفت التحريات ان صاحب المصنع يقوم بإضافة مواد مغشوشة علي الخامات واعادة تعبئتها مرة أخرى .تم ضبط ميزان وكمية كبيرة من الاجولة وماكينة لتفصيلها وخيوط بالاضافة الي استيكرات مطبوع عليها علامات تجارية خاصة بكبرى الشركات المشهورة.